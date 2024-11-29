В Башкирии многодетные родители совершили парный суицид

В Башкирии 14-летняя девочка нашла тела своих матери и отца, которые совершили парный суицид, сообщает Baza .

Предварительно установлено, что 36-летний Артур и 34-летняя Лилия часто ссорились из-за того, что мужчина ревновал свою супругу. Что стало причиной самоубийства, выясняется.

Известно, что 14-летняя девочка нашла родителей мертвыми среди ночи. Она проснулась около 2:00 и поняла, что ни матери, ни отца нет в их комнате. Школьница решила осмотреть дом и, когда зашла в гараж, обнаружила тела, после чего позвонила в полицию.

У погибших супругов осталось трое детей. Возраст двух других несовершеннолетних не уточняется. Компетентные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.