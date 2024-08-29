В нижегородском ТЮЗе артист умер прямо во время спектакля

В Нижнем Новгороде похоронили актера, умершего прямо во время спектакля на сцене. Народный артист России Леонид Ремнев скончался во время исполнения роли Сергей Железнова в спектакле «Васса», сообщает «Петербургский дневник» .

По словам директора Театра юного зрителя Светланы Лаврецовой, 78-летний Леонид Ремнев по сценарию должен был принять яд. Он единственным в труппе народным артистом.

«В первом ряду малой сцены сидела его сестра, которая первая бросилась к брату. Позже мы узнали, что Леонид Яковлевич часто повторял фразу, что он хотел бы умереть на сцене. Умер он мгновенно и не выходя из образа. Так, как и хотел», - рассказала журналистами Лаврецова.

В пьесе Максима Горького Васса Железнова сумела уговорить мужа отравиться: так он избавляет сам и себя и семью от тюрьмы и позора. По задумке режиссера, Ремнев должен был принять яд, но не сразу.