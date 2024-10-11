В Нижегородской области поезд насмерть сбил мужчину

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В городе Шахунья Нижегородской области произошла трагедия: грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Данный инцидент случился утром 11 октября. В настоящее время подробности об обстоятельствах происшествия остаются неизвестными.

Официальных комментариев от местных властей и служб по данному инциденту пока не поступило.

Между тем стало известно о смерти жительницы Троицка Челябинской области Юлии, которую ранее сильно избил боксер за отказ в интимной близости.