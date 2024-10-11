Стало известно о смерти девушки, которую избил боксер за отказ в сексе

Стало известно о смерти жительницы Троицка Челябинской области Юлии, которую ранее сильно избил боксер за отказ в интимной близости. Об этом RT рассказала подруга умершей.

Приятельница отметила, что Юлия умерла не из-за избиения. Также источник журналистов в силовых структурах заявил, что избитая скончалась не из-за последствий драки, а по причине серьезного заболевания.

Неизвестно, о каком именно недуге идет речь.

После избиения Юлия рассказывала, что ее выписали из больницы и она продолжает лечиться дома. Жительница Троицка также хотела заняться восстановлением внешности и думала обращаться к косметологам.