В Нижегородской области мужчина изнасиловал шестерых школьников

Подсобный рабочий в Балахне познакомился с 6 детьми и изнасиловал их у себя дома

По имеющимся данным, мужчина с февраля минувшего года жил в квартире одного из домов на улице Челюскинцев. Со своими жертвами насильник знакомился во дворе, а потом звал их к себе в гости. Так к нему домой попали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет.

35-летний мужчина во всем сознался и рассказал, что в июне, сентябре и октябре он напился и совершил действия сексуального характера в отношении школьников. Кроме того, с одной из девочек насильник попытался заняться сексом.

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