Кусал за ягодицы, показывал пенис: охранник монастыря совратил третьеклассницу

55-летнего жителя Козельска в Калужской области задержали по подозрению в совращении 9-летней девочки. Он работал охранником в монастыре Оптина пустынь, сообщает Baza .

Мужчина по имени Сергей стал фигурантом уголовного дела, возбужденного 16 января. Предварительно, его знакомство с третьеклассницей случилось летом минувшего года. Сама девочка из Калуги, в Козельске она была на каникулах.

Их связь вскрылась в текущем январе. Следователи выяснили, что Сергей приводил ребенка к себе домой — в квартиру на Майской улице. Там он демонстрировал школьнице пенис, показывал интимные фото. Кроме того, мужчина кусал третьеклассницу за ягодицы.

Прошло время, и девочка решила рассказать обо всем родителям. В результате совратитель был задержан. Заведено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера.