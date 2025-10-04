В Ницце в результате стрельбы погибли два человека

В результате стрельбы в Ницце погибли два человека, еще пять пострадали, сообщает РИА Новости .

«Стрельба произошла сегодня вечером в Ницце в квартале Мулен. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения, и трое более легкие», -говорится в сообщении.

По предварительной информации, стрельба произошла в результате «налета на фоне наркобандитизма».

Ранее в школе № 1 в дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

