В Ницце в результате стрельбы погибли два человека
В результате стрельбы в Ницце погибли два человека, еще пять пострадали, сообщает РИА Новости.
«Стрельба произошла сегодня вечером в Ницце в квартале Мулен. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения, и трое более легкие», -говорится в сообщении.
По предварительной информации, стрельба произошла в результате «налета на фоне наркобандитизма».
Ранее в школе № 1 в дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
