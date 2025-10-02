сегодня в 13:52

В дагестанской школе неизвестный открыл стрельбу, есть раненые

2 октября в школе № 1 в дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь, несколько человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что происшествие случилось в школе в Унцукульском районе.

Пострадавших при стрельбе уже госпитализировали, медики оказывают им помощь. По предварительным данным, ранения получили три человека.

Кто именно открыл стрельбу, а также кто получил травмы, устанавливается.

