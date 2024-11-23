В Нидерландах полицейские нашли садового гнома из экстази

В Нидерландах сотрудники полиции во время рейда на наркоторговцев обнаружили двухкилограммового садового гнома, который был полностью сделан из экстази, сообщает 360.ru .

Как пишет BBC, инцидент произошел в округе Донгемон. При обыске наркоторговцев силовики заметили подозрительного садового гнома. Скульптура не стояла во дворе, а лежала около других наркотических средств.

Садового гнома передали на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что он полностью состоит из синтетического наркотика.

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