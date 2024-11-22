Гонщики «Формулы 1» жалуются на сильный запах марихуаны на трассе в Лас-Вегасе

Пилоты «Формулы-1», которым 24 ноября предстоит принять участие в гонке, пожаловались, что на трассе в Лас-Вегасе стоит слишком сильный запах марихуаны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Гонщик «Ред Булла» Серхио Перес и представитель Williams Франко Колапинто уже опробовали трассу, которая проходит по центру города рядом с отелями и казино. Они поделились с журналистами своими впечатлениями после второй гоночной практики.

Пилоты рассказали, что на протяжении всей трассы сильно пахнет марихуаной. Колапинто даже пошутил, что если бы сейчас он сдавал тест на наркотики, то получил бы положительный результат.

В штате Невада марихуана в рекреационных целях легализована с 2017 года.

Ранее покуривший марихуану инкассатор переехал 87-летнего петербуржца броневиком. Пенсионер получил переломы костей.