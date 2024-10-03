Покуривший марихуану инкассатор переехал 87-летнего петербуржца броневиком

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего водителя-инкассатора. По версии правоохранителей, 49-летний водитель броневика нарушил ПДД и переехал пенсионера, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Происшествие случилось еще 27 октября 2023 года. В этот день водитель-инкассатор двигался задним ходом на бронированном автомобиле по тротуару вдоль дома по Дачному проспекту. Автомобилист совершил наезд на 87-летнего мужчину, отчего последний получил переломы костей.

«В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы: у него были сломаны ребра и кости таза. Установлено, что водитель в тот момент был находился в состоянии наркотического опьянения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы уголовного дела уже направлены в Кировский районный суд для рассмотрения. Также в интересах пострадавшего пенсионера прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей.

«Фонтанка" добавляет, что водитель инкассаторской машины в момент ДТП находился под воздействием марихуаны.