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На Камчатке за неделю зафиксировано 11 землетрясений

Ученые на Камчатке за прошедшую неделю зафиксировали 11 сейсмособытий, при этом два из них были ощущаемые, сообщает ТАСС .

«За неделю произошло 11 землетрясений. В населенных пунктах силой от 2 до 4 баллов ощущались два из них», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

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