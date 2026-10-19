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Койот напал на маленького ребенка в Лос-Анджелесе

Койот напал на младенца в Лос-Анджелесе. Ребенка госпитализировали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что хищник напал на 16-месячного ребенка. По предварительной информации, койота прикормил один из соседей пострадавшего младенца.



Малыша срочно госпитализировали. Животное обнаружили и усыпили сотрудники природоохранной службы Калифорнии.

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