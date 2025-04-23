В нескольких районах Полтавы пропало электричество после налета дрона

«В нескольких районах Полтавы пропало электричество, видимо, пострадали подстанции», — говорится в сообщении.

По информации украинского издания «Обозреватель», Полтавскую область атаковали дроны.

The Washington Post ранее писала, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США выступят с предложением о признании Украиной и ЕС Крыма как части России.