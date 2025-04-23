В нескольких районах Полтавы пропало электричество после налета дрона
Целый ряд районов Полтавы остался без электричества после прилета дронов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
«В нескольких районах Полтавы пропало электричество, видимо, пострадали подстанции», — говорится в сообщении.
По информации украинского издания «Обозреватель», Полтавскую область атаковали дроны.
The Washington Post ранее писала, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США выступят с предложением о признании Украиной и ЕС Крыма как части России.