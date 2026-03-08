В неработающем пансионате под Сочи произошел пожар из-за обломков БПЛА
Пожар произошел в неработающем пансионате под Сочи в результате падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
В результате возгорания никто не пострадал.
Пожар на площади в 20 квадратных метров оперативно ликвидировали.
В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и три единицы техники, в том числе специалистов МЧС России.
Ранее в аэропортах Краснодарского края задержали и отменили 34 рейса. Проблемы наблюдаются в воздушных гаванях Сочи, Краснодара и Минеральных вод.
