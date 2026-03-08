сегодня в 18:33

34 рейса отменили и задержали в аэропортах Краснодарского края

В аэропортах Краснодарского края задержали и отменили 34 рейса. Проблемы наблюдаются в воздушных гаванях Сочи, Краснодара и Минеральных вод, сообщается на сайтах аэрогаваней.

В первом городе на вылет был отменен рейс на 19:45 до Абу-Даби. Задержали шесть самолетов.

На вылет в аэропорту Сочи отменили один рейс. Задержали шесть самолетов.

В воздушной гавани Краснодара на вылет были отменены пять рейсов. Задержали три самолета.

В аэропорту Краснодара на прилет отменили пять рейсов. Задержали один.

В воздушной гавани Минеральных вод на вылет задержали три рейса. На прилет их было столько же.

До этого в Краснодарском крае объявляли воздушную опасность.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.