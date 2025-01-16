В немецком городе Штраусберге около 20 человек отравились хлором в бассейне

В немецком городе Штраусберге 18 человек, в том числе несколько школьников, отравились хлором в бассейне, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Bild.

Посетители бассейна стали жаловаться на тошноту и испытывать проблемы с дыханием. Одну несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в больницу Берлина на вертолете. Отмечается, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Причина утечки хлора устанавливается.

Ранее сообщалось, что отдых в бассейнах гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске закончился для 6 человек больницей из-за отравления парами хлора, из них четверо — дети.