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Дети отравились парами хлора в бассейне развлекательного комплекса в Егорьевске

Отдых в бассейнах гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске закончился для 6 человек больницей из-за отравления парами хлора, из них четверо — дети, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в минувшие выходные. Всего в момент ЧП в акваклубе комплекса находились примерно 30 человек. Внезапно начался выброс хлора в воду, он вызвал у гостей ухудшение самочувствия.

В результате итоге 6 человек пришлось госпитализировать из-за тяжести их состояния. Среди серьезно пострадавших — четверо детей.

У пострадавших диагностировали токсическое действие газов и паров. Сейчас они уже дома. По факту произошедшего началась проверка.