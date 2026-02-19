В НАО студент нарисовал Гитлера на паре и получил 5 суток ареста

На 18-летнего первокурсника Ненецкого аграрно-экономического техникума составили протокол по статье о демонстрации нацистской символики. Он нарисовал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время пары, сообщает «Осторожно, новости» .

По версии следствия, парень во время занятий написал на листке: «Сила Гитлера». Он также нарисовал портрет фюрера, совершающего нацистское приветствие.

В материала дела отмечено, что данный рисунок был «доступен для обозрения учащимися группы». В итоге сотрудники центра «Э» завели на студента административное дело по статье о демонстрации нацистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП).

Парень признал вину и раскаялся. Также на заседании выяснилось, что студент ранее привлекался к ответственности за «однородное административное правонарушение». Нарушителя арестовали на пять суток.

Ранее в колонии Зеленограда осужденный педофил-слесарь нарисовал на металлической детали свастику и получил штраф. На него составили протокол по делу о демонстрации нацистской символики.

