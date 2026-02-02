Осужденный педофил-слесарь нарисовал на детали свастику и получил штраф

22-летний молодой человек, осужденный за педофилию и отбывающий наказание в зеленоградской колонии-поселении, нарисовал свастику на металлической детали и получил за это штраф, сообщает «Осторожно, Москва» .

Евгений П. был признан виновным по ч. 1 ст. 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) в 2024 году. Его отправили отбывать наказание в колонию-поселение в Зеленограде.

Там молодой человек занимался изготовлением металлических деталей. На одной из них он нарисовал свастику красным маркером. Это увидел сотрудник учреждения. В итоге на осужденного составили протокол по делу о демонстрации нацистской символики. Он должен будет выплатить штраф.

На личной странице осужденного в одной из соцсетей стоит статус «09.10.2024 — 01-31.04.2026». Эти даты могут означать срок его заключения.

Ранее студента техникума при Бауманке оштрафовали за мемы с Гитлером в чате. На него составили протокол о демонстрации нацистской символики.

