Студента техникума при Бауманке оштрафовали за мемы с Гитлером в чате

Студенту техникума при МГТУ им. Баумана пришлось заплатить штраф в несколько тысяч рублей за мемы с нацистским лидером Адольфом Гитлером, которые он опубликовал в чате группы. Прямо в учебном заведении парня задержали сотрудники центра «Э», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В мае студент опубликовал три мема. На первой картинке была изображена труба с дымом в виде свастики, на второй — надпись «Шок! Гитлер был нацистом», а на третьей — «Доброго утра, славяне».

15 мая парня задержали, попросили разблокировать смартфон, получили доступ к его аккаунту в Telegram и сохранили мемы. В итоге на студента составили протокол о демонстрации нацистской символики.

Особое внимание судья уделил тому факту, что обвиняемый опубликовал эти картинки в период подготовки к проведению парада в честь 80-летия Великой Победы над фашистской Германией. Арестовывать студента не стали, а выписали ему штраф.

Ранее стало известно, что российских фотографов начали штрафовать за размещение снимков с ЛГБТ*-символикой на стоковых зарубежных площадках. Такое наказание суд Магнитогорска вынес Татьяне Гладских. Она публиковала на американском сайте Dreamstime фото с радугой.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.