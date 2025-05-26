Фотографов штрафуют за публикацию кадров с ЛГБТ*-символикой на зарубежных стоках

Российских фотографов начали штрафовать за размещение снимков с ЛГБТ*-символикой на стоковых зарубежных площадках. Такое наказание суд Магнитогорска вынес Татьяне Гладских. Она публиковала на американском сайте Dreamstime фото с радугой, сообщает Baza .

В решении суда указано, что Гладских вместе с другой девушкой запечатлела себя на фоне флага с радугой и с браслетами той же расцветки на руках. По мнению судьи, фотограф знала, что символика запрещена в России, но она уверяет в обратном.

Девушке назначили штраф — 2000 рублей. Свою вину она признала, а фотографии удалила. Поводом для суда стало заявление в Минюст РФ по Челябинской области. Гладских считает, что обращение могли написать те, кто воровал ее фото и был привлечен за это к ответственности.

«Недовольных, я думаю, много. Видимо, они и стали специально, целенаправленно искать такие вот фото. На них случайно наткнуться невозможно. Это надо было зайти на сайт, в мой профиль и набрать ту самую аббревиатуру», — отметила Гладских.

Ранее полицейские вместе с членами организации «Русская община» организовали рейд на ЛГБТ*-вечеринку. Он прошел в Каменске-Уральском Свердловской области.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.