В Свердловской области провели рейд на ЛГБТ*-вечеринке

Полицейские вместе с членами организации «Русская община» организовали рейд на ЛГБТ*-вечеринку. Он прошел в Каменске-Уральском Свердловской области, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Против организатора составили протокол из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка, на которой проводился рейд, была организована в «стиле 90-х». На мероприятие были приглашены травести*-артисты.

Против организатора мероприятия составили протокол по статье 6.21 КоАП России («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»). Суммарно задержали 26 человек. У них сняли отпечатки пальцев и задержали, а затем отпустили.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ («организация деятельности экстремистской организации»).

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.