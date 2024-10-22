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В Мытищах возбудили дело по факту нападения на мужчину, которому отрезали ухо

В Мытищах неизвестные напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения и похитили сумку с деньгами, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 21 октября на Осташковском шоссе в городском округе Мытищи. Злоумышленники напали на мужчину 1979 года рождения. Они угрожали ему предметом, похожим на нож, и похитили сумку, в которой находилось 80 тыс. рублей.

Когда потерпевший оказал сопротивление, неизвестные причинили ему телесные повреждения. Как пишет Baza, мужчине отрезали ухо возле ТЦ «Мытищи Лайт». Затем они скрылись на серебристом Chevrolet.

Пострадавшему пришлось обращаться за помощью в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Полицейские разыскивают злоумышленников.

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