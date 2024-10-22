Укусила за палец: обезумевшая женщина бросилась на петербурженку в алкомаркете
Неизвестная покусала посетительницу алкомаркета в Петербурге
В сетевом магазине со спиртными напитками на Петроградской стороне Санкт-Петербурга неизвестная женщина напала и покусала местную жительницу, сообщает «Фонтанка.ру».
21 октября женщина показалась докторам в районе девяти часов вечера. Медпомощь пострадавшей понадобилась после нападения в сетевом магазине на Большом проспекте.
В торговом зале на покупательницу бросилась незнакомка. Она расцарапала жертве лицо и укусила ее за палец.
Раны обработали, после чего пациентку отпустили домой.