Укусила за палец: обезумевшая женщина бросилась на петербурженку в алкомаркете

Неизвестная покусала посетительницу алкомаркета в Петербурге
Происшествия

В сетевом магазине со спиртными напитками на Петроградской стороне Санкт-Петербурга неизвестная женщина напала и покусала местную жительницу, сообщает «Фонтанка.ру».

21 октября женщина показалась докторам в районе девяти часов вечера. Медпомощь пострадавшей понадобилась после нападения в сетевом магазине на Большом проспекте.

В торговом зале на покупательницу бросилась незнакомка. Она расцарапала жертве лицо и укусила ее за палец.

Раны обработали, после чего пациентку отпустили домой.