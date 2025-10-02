В МВД назвали фейком сообщения о перестрелке в школе в Дагестане Происшествия сегодня в 15:44 Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Публикуемая в социальных сетях информация о перестрелке в школе в населенном пункте Унцукуль в Дагестане — фейк. Инцидент произошел не в самом учебном учреждении, а на прилегающей к нему территории, рассказали в пресс-центре МВД России.

В конфликте принимали участие шесть взрослых мужчин. Во время ссоры использовали травматический пистолет. В результате стычки, были травмированы трое. Информацию о количестве пострадавших выясняют. Ранее сообщалось, что тренер по вольной борьбе забил до смерти 18-летнего сына любовницы в дагестанском Дербенте. Затем он закопал труп в лесу.