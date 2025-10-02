Тренер по вольной борьбе забил и закопал сына любовницы в Дагестане
49-летний тренер по вольной борьбе Рамис А. забил до смерти 18-летнего сына любовницы Шамиля в дагестанском Дербенте. У сына было другое понимание чести семьи и матери, сообщает «112».
Рамис А. любил женщину. Однако ее сын постоянно демонстрировал, что выступает против этих отношений.
Шамиль множество раз приходил к Рамису А. и устраивал скандал. Также просил завершить отношения. Его постоянно выгоняли, но физическую силу не применяли.
Однако 1 октября Шамиль начал угрожать семье. Тогда Рамис А. совместно со своим 28-летним сыном Рамазаном, предположительно, до смерти избили молодого человека. После этого отвезли его загород, добили и закопали труп.
Тело сотрудники полиции обнаружили быстро. Дело раскрыли по горячим следам. Отец и сын на допросе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.
