Тренер по вольной борьбе забил и закопал сына любовницы в Дагестане

49-летний тренер по вольной борьбе Рамис А. забил до смерти 18-летнего сына любовницы Шамиля в дагестанском Дербенте. У сына было другое понимание чести семьи и матери, сообщает « 112 ».

Рамис А. любил женщину. Однако ее сын постоянно демонстрировал, что выступает против этих отношений.

Шамиль множество раз приходил к Рамису А. и устраивал скандал. Также просил завершить отношения. Его постоянно выгоняли, но физическую силу не применяли.

Однако 1 октября Шамиль начал угрожать семье. Тогда Рамис А. совместно со своим 28-летним сыном Рамазаном, предположительно, до смерти избили молодого человека. После этого отвезли его загород, добили и закопали труп.

Тело сотрудники полиции обнаружили быстро. Дело раскрыли по горячим следам. Отец и сын на допросе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

