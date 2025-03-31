В Москве женщина зарезала возлюбленного после предложения выйти замуж

Правоохранителные органы задержали москвичку, которую подозревают в убийстве своего сожителя. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно версии следствия, накануне в квартире на Челюскинской улице подозреваемая нанесла ножевое ранение своему сожителю в область сердца. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время с фигуранткой проводятся следственные действия.

В ближайшее время следствие намерено предъявить женщине обвинение и передать дело в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 49-летнего мужчину с ножевым ранением обнаружили в коммуналке на Челюскинской улице в Москве. За несколько часов до трагедии москвич сделал предложение возлюбленной, но получил отказ.