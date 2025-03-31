Москвич умер после отказа женщины выйти за него замуж

49-летний Дмитрий умер через несколько часов после того, как его возлюбленная Лариса отказалась выйти за него замуж. Тело мужчины обнаружили соседи по коммуналке, сообщает SHOT .

Дмитрий сделал предложение Ларисе прямо в коммуналке на Челюскинской улице. К его неприятному удивлению, женщина ответила отказом.

Уже через некоторое время тело мужчины без сознания и с колотой раной в области груди обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. Врачи отвезли его в больницу, но помочь не смогли. Дмитрий умер.

Ранее в Нидерландах скончалась 16-летняя трансгендерная* девушка Алиса Серова, которая уехала из России в 2023 году. Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

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