16-летняя девушка-трансгендер* из России была изнасилована в Нидерландах и умерла

В Нидерландах скончалась 16-летняя трансгендерная* девушка Алиса Серова, которая уехала из России в 2023 году. Об этом сообщил общественный активист Лука Андреев.

Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками. При этом незадолго до трагедии девушка делилась мыслями о суициде.

Андреев утверждает, что ранее Серова подверглась изнасилованию в лагере для беженцев в Тер-Апеле, где живут мигранты из Африки, Ближнего Востока и других стран, включая Россию.

«Тер-Апель считается самым опасным лагерем в Нидерландах, это место, где свободно можно купить наркотики, охрана работает спустя рукава, а медицинской помощи почти не добиться», — отметил Андреев.

Серова умерла 29 марта в реанимации одной из больниц Нидерландов, куда она была доставлена из лагеря. Она скончалась, не приходя в сознание, находясь в коме и подключенной к аппарату ИВЛ.

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