В Москве женщина решила устроиться в полицию, чтобы «отжать» кладбище

Baza: в Москве женщина решила устроиться в ОВД, чтобы вернуть свой бизнес

В Москве предпринимательница решила устроиться на работу в ОВД, чтобы обратно «отжать» кладбище у тех, кто отобрал его у нее, сообщает Baza .

В пятницу в отдел кадров ОВД «Лосиноостровский» пришла устраиваться на работу женщина, которая назвала себя «оперативником из Пушкина и Ивантеевки». Кроме того женщина заявила, что занималась предпринимательской деятельностью — продавала духи.

Также предпринимательница заявила, что была «хозяйкой Ваганьковского кладбища». По ее словам, она продавала места под захоронения, но потом этот бизнес у нее «отжал» прежний хозяин.

«В меня стреляли, у меня нервы сдали, и я опять отдала бизнес», — сказала женщина.

По словам предпринимательницы, она хочет вернуть бизнес. Потому она и решила устроиться в ОВД. Также женщина отметила, что собирается поступить в юридический университет.

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