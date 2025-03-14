В Москве женщина решила устроиться в полицию, чтобы «отжать» кладбище
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
В Москве предпринимательница решила устроиться на работу в ОВД, чтобы обратно «отжать» кладбище у тех, кто отобрал его у нее, сообщает Baza.
В пятницу в отдел кадров ОВД «Лосиноостровский» пришла устраиваться на работу женщина, которая назвала себя «оперативником из Пушкина и Ивантеевки». Кроме того женщина заявила, что занималась предпринимательской деятельностью — продавала духи.
Также предпринимательница заявила, что была «хозяйкой Ваганьковского кладбища». По ее словам, она продавала места под захоронения, но потом этот бизнес у нее «отжал» прежний хозяин.
«В меня стреляли, у меня нервы сдали, и я опять отдала бизнес», — сказала женщина.
По словам предпринимательницы, она хочет вернуть бизнес. Потому она и решила устроиться в ОВД. Также женщина отметила, что собирается поступить в юридический университет.
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