Армянин «отжал» российский ювелирный бизнес Джонни Деппа

Бизнесмен из Армении Нарек М. оформил российскую ювелирную компанию актера Джонни Деппа Solomon на свое имя, утверждает Mash . Армянин начал общаться с возлюбленной кинозвезды Юлией, после чего оформил бренд на себя.

Утверждается, что Нарек поставил девушку Деппа перед фактом, что она будет только «торговать лицом» и завлекать клиентов, а вся остальная работа останется на нем.

По словам бизнесмена, Юлия обиделась на него, потому что не знала правила ведения бизнеса в России. Нарек добавил, что у возлюбленной актера имелись проблемы с оформлением документов в РФ, тогда как у него все было в порядке.

Юлия уехала из России и заявила, что не будет открывать магазины на территории родной страны. Она также объявила, что ее и Деппа нельзя упоминать при рекламе бренда Solomon.

Ювелирный магазин Джонни Деппа планировали открыть в Москве в 2025 году. Управлять им должна была Юлия, модель из Екатеринбурга и возлюбленная актера.

