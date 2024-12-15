Джонни Депп будет продавать в Москве элитные кольца и колье

В 2025 году в Москве появится ювелирный бутик голливудской звезды Джонни Деппа. Управлять магазином с элитными кольцами и колье будет возлюбленная актера, модель Юлия из Екатеринбурга, пишет Mash .

Известно, что наиболее известный по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» актер дал девушке 500 тысяч долларов на бизнес в российской столице. Изначально Юлия прошла обучение в Париже, затем открыла и вскоре закрыла бьюти-бизнес в Чехии.

Девушка уговорила Деппа выйти работать на российский рынок, так как это выгоднее, чем в Чехии. Актер согласился.

Уже известно, что купить элитное украшение сначала можно будет только через онлайн-магазин, но в дальнейшем в 2025 году в Москве откроется физический бутик Деппа, которым будет управлять Юлия.

Ранее сообщалось, что модель из Екатеринбурга объявила о помолвке с Джонни Деппом. По словам 28-летней девушки, она вместе с 61-летним избранником планирует завести ребенка.