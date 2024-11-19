Джонни Депп готовится жениться на девушке из Екатеринбурга

Российская модель и блогер Юлия Власова, которая состоит в отношениях с голливудским актером Джонни Деппом, заявила о своей помолвке. Избранница звезды также намекнула в соцсетях, что она и ее любимый планируют завести ребенка.

Один из подписчиков спросил у Власовой, делали ли ей когда-нибудь предложение руки и сердца. Екатеринбурженка призналась, что только в 2024 году ей дважды предлагали выйти замуж.

«Я помолвлена…», — добавила Юлия.

Модель добавила, что в скором времени она и ее избранник также планируют завести ребенка.

После того, как Власову и Деппа заметили папарацци, девушка решила не отрицать, что у нее роман с киноактером. По словам Юлии, они познакомились на кинофестивале в Карловых Варах.

В октябре Власова в интервью Super.ru говорила, что Депп пока не успел познакомиться с ее семьей, однако, по мнению блогера, кинозвезде было бы интересно посетить Россию.