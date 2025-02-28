В Москве защитник конфиденциальности скинул мошенникам нюдсы жены и 1,5 млн руб

Baza: в Москве защитника конфиденциальности развели на голых фото его жены

В Москве директор компании, отвечающей за безопасное хранение данных в Сети, отправил мошенникам голые фото своей жены и 1,5 миллиона рублей, чтобы они не выкладывали эти снимки в интернет. В итоге нюдсы оказались в открытом доступе, сообщает Baza .

По данным издания, 17 февраля москвич познакомился в Telegram с мужчиной и завязал с ним «интимную переписку». В ходе общения 47-летний директор компании по защите конфиденциальных сведений отправил собеседнику голые фото своей жены. Чтобы новый знакомый не смог их сохранить, мужчина воспользовался функцией «исчезающее фото», не позволяющей делать скриншот экрана.

Однако даже предусмотрительность не спасла директора, и собеседник просто взял второй телефон и сфотографировал его голую жену на другую камеру. Далее новый приятель стал требовать с мужчины 150 000 рублей, пригрозив публикацией нюдсов его жены в Сети.

Обманутый отправил деньги, однако вскоре ему начали звонить новые шантажисты. По итогу директор компании-защитника данных отдал мошенникам почти 1 500 000 рублей, но голые фото его жены все равно опубликовали на всеобщее обозрение.

После этого 47-летний москвич пошел в полицию и обо всем рассказал.