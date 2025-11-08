В Москве загорелся речной трамвай «Чечера» из-за аккумуляторного отсека

сегодня в 19:03

У причала в центре Москвы загорелся речной электрический трамвай «Чечера», очаг по предварительной информации, был в аккумуляторном отсеке. Пассажиров водного транспорта эвакуировали, сообщает 360.ru .

Никто не пострадал. Экипаж и работники причала предпринимали действия слаженно и профессионально, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Информацию о вероятном затоплении «Чечеры» не подтвердили. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

На опубликованной записи видно, что внутри речного электротрамвая горит огонь. Сотрудники МЧС пытаются войти внутрь.

Перед возгоранием в трюме заметили странные вспышки. Также там было задымление.

