В Москве загорелся речной трамвай «Чечера» из-за аккумуляторного отсека
У причала в центре Москвы загорелся речной электрический трамвай «Чечера», очаг по предварительной информации, был в аккумуляторном отсеке. Пассажиров водного транспорта эвакуировали, сообщает 360.ru.
Никто не пострадал. Экипаж и работники причала предпринимали действия слаженно и профессионально, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
Информацию о вероятном затоплении «Чечеры» не подтвердили. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.
На опубликованной записи видно, что внутри речного электротрамвая горит огонь. Сотрудники МЧС пытаются войти внутрь.
Перед возгоранием в трюме заметили странные вспышки. Также там было задымление.
