В Москве задержан директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга

«Да, директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов задержан», — сообщил собеседник агентства.

Кузнецов работает в министерстве промышленности и торговли России с декабря 2022 года. С 2017 по 2021 год руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти».

Минпромторг оказывает содействие следствию после задержания Кузнецова, сообщили в ведомстве.

Ранее мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности из-за подозрений в, предположительно, коррупции. У него на счетах обнаружили несколько миллионов рублей неизвестного происхождения.

