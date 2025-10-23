сегодня в 13:21

Мэра Рязани Артемова сняли с должности из-за подозрений в коррупции

Мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности из-за подозрений в, предположительно, коррупции. У него на счетах обнаружили несколько миллионов рублей неизвестного происхождения, сообщает Baza .

Такое решение приняла городская дума на фоне антикоррупционной проверки. У Артемова, предположительно, обнаружили в обороте несколько миллионов рублей, которые не были прописаны в декларации.

22 октября бывшего мэра Рязани исключили из партии. Местные жители множество раз жаловались на оказание услуг ЖКХ и дорожную инфраструктуру.

Ранее начальника женской Головинской колонии во Владимирской области задержали за взятку от осужденной. Его поймали с поличным.

