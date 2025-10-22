сегодня в 14:29

Начальник колонии во Владимирской области задержан за взятку от осужденной

Начальник женской Головинской колонии во Владимирской области получил взятку от осужденной и был задержан с поличным. В момент, когда его схватили правоохранители, он попытался избавиться от денег, но потерпел фиаско, сообщает РИА Новости .

По данным следствия, осужденная передала мужчине через посредницу взятку в размере 150 тыс. рублей. Взамен начальник колонии пообещал перевести ее на другой участок работы, где более легкие условия труда.

Соучастники договорились, что передача денег пройдет около административного здания колонии в поселке Головино Судогорского района. Как только подозреваемый взял пакет, его задержали сотрудники Росгвардии.

Когда правоохранители схватили начальника колонии, тот попытался избавиться от пакета с деньгами. Оперативники зафиксировали этот момент. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Ранее зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова задержали по подозрению в получении взятки. Он проработал на этой должности меньше месяца.

