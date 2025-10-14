сегодня в 17:52

Работавшего меньше месяца зампрокурора Белгородской области задержали за взятку

Заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, который был назначен на должность в конце сентября, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Baza .

Силовики провели задержание Смирнова в Белгороде. Операцию организовали сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками центрального аппарата Следкома России.

До сентября 2025 года Смирнов на протяжении 3 лет был городским прокурором Всеволожска в Ленинградской области. Согласно предварительным данным, преступления могли быть совершены в Белгородской области.

Меру пресечения заместителю прокурора могут избрать в Санкт-Петербурге или Москве.

Ранее имущество экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и аффилированных с ним людей арестовали. Общая стоимость составляет примерно 500 млн рублей.

