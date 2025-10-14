Имущество экс-кадровика Минобороны Кузнецова изъято по делу о взятке

Имущество бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц арестовано на общую сумму около 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС .

Решение принято в рамках уголовного дела о получении крупной взятки, где фигурирует земельный участок с домом, первоначально оцененный в 30,5 миллиона рублей. Генпрокуратура уже подготовила иск об обращении этих активов в доход государства.

По версии следствия, генерал Кузнецов в 2021–2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна взятку в виде недвижимости. Оба фигуранта с мая 2024 года находятся в СИЗО, расследование по делу завершено.

Защита бизнесмена оспаривает обвинения, предоставив платежные документы и расписки, свидетельствующие о том, что супруга Кузнецова самостоятельно оплатила половину стоимости участка.