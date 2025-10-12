Суд продлил арест бывшему главному кадровику МО генералу Кузнецову
Военный суд в Москве продлил арест бывшему начальнику Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, сообщает ТАСС.
«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — рассказал его адвокат Алексей Першин.
Суд продлил на такой срок арест предпринимателю Леве Мартиросяну, который по версии следствия считается взяткодателем.
Кузнецов был задержан и арестован в мае прошлого года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей.
Ранее экс-командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов подавал апелляцию на решение об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, но ее отклонили.