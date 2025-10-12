Суд продлил арест бывшему главному кадровику МО генералу Кузнецову

сегодня в 05:56

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — рассказал его адвокат Алексей Першин.

Суд продлил на такой срок арест предпринимателю Леве Мартиросяну, который по версии следствия считается взяткодателем.

Кузнецов был задержан и арестован в мае прошлого года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей.

Ранее экс-командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов подавал апелляцию на решение об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, но ее отклонили.