Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова не выпустили из СИЗО

Экс-командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов подавал апелляцию на решение об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, но ее отклонили, сообщает ТАСС .

В конце февраля Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО на 2 месяца. Сообщалось, что условия содержания ужесточились в том числе из-за нарушения запрета на общение, которое произошло во время перекура. Кроме того, Попов отказался от прохождения медосвидетельствования.

Генерал подавал апелляцию на решение отправить его в СИЗО, он хотел вернуться обратно по домашний арест. Но суд отклонил апелляционную жалобу.

Попов содержится в СИЗО в Тамбовской области.

Ранее обвинение запросило 6 лет колонии для генерала по делу о мошенничестве в особо крупном размере.