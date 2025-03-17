Генералу Попову заменили домашний арест на СИЗО, в том числе из-за перекура

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, в том числе из-за перекура, сообщает « Коммерсант ».

Отмечается, что ужесточение меры пресечения для обвиняемого прокурор обосновал тем, что подсудимый нарушил запрет на общение со своим предполагаемым сообщником, другим фигурантом дела Сергеем Моисеевым. Они контактировали, когда вышли на крыльцо гарнизонного суда, чтобы покурить. Во время разбирательства прокурор попросил посмотреть запись с камер видеонаблюдения.

По словам, адвоката обвиняемого Сергея Буйновского, эти записи не могли использоваться, так как их процессуальный статус не был определен. Также в жалобе указывается, что звука на видео не было, поэтому неясно, общались ли мужчины и на какую именно тему.

В апелляционной жалобе на перевод обвиняемого из-под домашнего ареста говорится о провокации в отношении генерала: 30 января по дороге в Тамбовский гарнизонный суд мужчину остановили сотрудники ГИБДД для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Генерал отказался, так как боялся опоздать на заседание. Юрист указывает на то, что сначала суд не увидел в этом отказе ничего страшного, но спустя месяц счел это одним из оснований для ужесточения меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году произошло масштабное хищение металлопроката объемом более 1700 тонн, предназначавшегося для гуманитарной помощи Запорожской области. Следствие установило причастность к преступлению организованной группы, в которую входили генерал Попов, генерал-лейтенант Олег Цоков и бизнесмен Сергей Моисеев.

Судьба участников группы сложилась по-разному: Цоков погиб при выполнении задач в зоне СВО и был посмертно награжден званием Героя России, после чего его дело закрыли. Попов, отрицавший свою вину с начала расследования, был заключен под стражу в мае 2024 года, но через два месяца военный суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. Аналогичное решение было принято и в отношении Моисеева, который изначально находился в следственном изоляторе.

28 февраля в зал суда сотрудники ГУ ФСИН доставили генерала Попова. Военная прокуратура повторно обратилась в суд с ходатайством о замене домашнего ареста на содержание под стражей. Предыдущая аналогичная просьба была отклонена судом из-за отсутствия правовых оснований для ужесточения меры пресечения.