Генерала Попова могут перевести из-под домашнего ареста в СИЗО

Военная прокуратура ходатайствует в суде о переводе экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО. Суд может рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения 27 февраля, сообщает ТАСС .

«В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что одним из нарушения стал отказ генерала Попова от медицинского освидетельствования. Обвиняемый был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, когда на личном автомобиле ехал на судебный процесс из Москвы.

Однако адвокат Сергей Буйновский опроверг сообщения о ходатайстве прокуратуры на перевод Попова в СИЗО. По его словам, сотрудники ФСИН не имеют претензий к генералу.

Генерал-майор Иван Попов был задержан в конце мая прошлого года. Офицер обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и служебном подлоге. Свою вину экс-командующий 58-й армией не признал.