Обвинение запросило 6 лет колонии для генерала Попова

Гособвинитель просит Тамбовский гарнизонный военный суд отправить генерал-майора Ивана Попова на 6 лет в колонию общего режима, сообщает ТАСС .

Прокурор попросил суд признать высокопоставленного офицера виновным в особо крупном мошенничестве. По словам адвоката Попова Сергея Буйновского, для генерала запросили 6 лет колонии.

Кроме того, гособвинитель хочет, чтобы Попова лишили звания. Он также запросил назначить ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

Генерала задержали в прошлом году по делу о крупном хищении изделий металлопроката объемом около 1,7 тыс. тонн, предназначавшихся для гуманитарной помощи Запорожской области, которое произошло в 2023 году. Попов не признавал свою вину.