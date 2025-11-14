В Москве задержали 19-летнего парня за вовлечение подростка в зацепинг

В Москве транспортная полиция задержала 19-летнего парня. Он вовлекал в занятия зацепингом несовершеннолетнего, сообщается на официальном канале МВД России .

Летом он познакомился с мальчиком 2010 года рождения. Вместе они совершили опасную поездку на внешней стороне поезда от станции Щербинка.

Злоумышленника задержала транспортная полиция при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни). Решается вопрос об избрании парню меры пресечения.

Ранее столичные правоохранители задержали машиниста электропоезда, который вовлекал несовершеннолетних в занятия зацепингом. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.

