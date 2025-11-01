Катал «с ветерком»: московский машинист делал из подростков зацеперов

В Москве возбудили дело на машиниста, вовлекавшего детей в занятия зацепингом

Столичные правоохранители задержали машиниста электропоезда, который вовлекал несовершеннолетних в занятия зацепингом. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, машинист электропоезда 1998 года рождения был также администратором закрытого канала в одном из мессенджеров, в котором регулярно публиковал видеоролики, содержащие массовые обращения к подросткам заниматься зацепингом. Подобные посты у него нашли и в одной из соцсетей.

Более того, мужчина был координатором групп детей, которые встречались на территории железнодорожных платформ. Летом 2025 года фигурант вступил в переписку с ребенком и убедил его совершить опасную поездку на внешней стороне электропоезда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно о смерти подростка-зацепера из Лобни, которого искали две недели. В Подмосковье нашли куски его тела.

