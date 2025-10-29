Найдены куски тела подростка, поставившего на уши все Подмосковье

Подросток-зацепер из Лобни, которого искали две недели, погиб. Найдены его вещи и куски тела, сообщает MSK1.RU со ссылкой на экстренные службы и отца мальчика.

«Мы ребенка похоронить не можем, никаких комментариев не могу давать. Да, ребенок погиб, но все вопросы к следствию, мы ничего не можем разглашать», — заявил папа покойного.

Ранее удалось установить место, где юный зацепер сел на поезд — момент успели заснять камеры видеонаблюдения. Полицейские и поисковики прочесывали километры вдоль железных дорог и находили сначала вещи, а потом части тела мальчика.

Школьник ушел из дома в ночь на 13 октября. Не исключалось, что несовершеннолетний мог уехать на встречу зацеперов в Звенигороде. Родители говорили, что это был первый побег сына из дома, и они уже беседовали с ним об опасности зацепинга.

После исчезновения школьника-зацепера из Лобни возбудили уголовное дело.

