сегодня в 22:10

На юге Москвы восстановили движение после массового ДТП на Варшавском шоссе

В Москве на Варшавском шоссе в районе дома № 152 корпус 11 столкнулись сразу четыре автомобиля, из-за этого образовался затор на протяжении 4,5 километра, сообщает Дептранс в Telegram-канале .

На месте массовой аварии работали оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за ДТП движение было затруднено во второй и третьей полосе проезжей части. В настоящее время затор устранили, водители снова могут пользоваться дорогой в вышеуказанном участке.

Ранее в Москве женщина-водитель сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок серьезно пострадал, а аварией заинтересовалась прокуратура.